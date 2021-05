Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, ammette di essere stato vicino al ritorno al Boca Juniors a Sport890: "A un certo punto, ho avuto la possibilità di tornare vicino alla mia gente, i dialoghi con il Boca eran oreali. Poi, però, ho pensato che non mi sarebbe piaciuto passare per Manchester senza lasciare traccia. Per questo ho rinnovato".