L'attaccante del Boca Juniors Edinson Cavani, dopo 17 anni di carriera ai massimi livelli tra Palermo, Napoli, PSG, Manchester United e Valencia, ha parlato ai microfoni dell'emittente Relevo, attaccando il calcio moderno.



LE PAROLE - "Il giorno in cui i campetti e le strade scompariranno... perderemo l'essenza. Il calcio moderno ci sta portando a questo. Questo mi rattrista perché vengo dalla vecchia scuola. La cattiveria è perdersi con tutta la tecnologia, i social network... Ho sentito colleghi che non sanno se gli piace il calcio. Magari gli piace di più stare su Instagram, giocare ai videogiochi... Adesso il calciatore è più egocentrico, egoista, pensa più ai successi personali che a quelli della squadra, alla conquista della Scarpa d'oro... Il mondo si evolve, ma non va perduta l'essenza".