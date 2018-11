Dopo le parole rilasciate da Kylian Mbappé, loro compagno di squadra al Paris Saint Germain, Edinson Cavani, interpellato da RMC Sport nel ritiro dell'Uruguay, ha detto la sua sullo scontro con Neymar nel match amichevole col Brasile: "Tutto il mondo attende che succeda qualcosa tra di noi per parlare, ma la verità è che non è successo nulla. Se avessi voluto fargli del male, non avrei atteso la fine della partita. Quello che è accaduto fa parte del calcio, ma noi siamo amici, fratelli e compagni di squadra; ovviamente, quando giochi con la tua nazionale, fai di tutto per portarla il più in alto possibile".