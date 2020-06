Dall’Uruguay continuano a parlare di un forte interessamento dei giallorossi per Edinson Cavani. Il bomber, che si libererà a zero dal PSG e che non concluderà la stagione con i parigini, è finito nel mirino di Trigoria. Come riporta il noto giornalista Gonzalo Ronchi, infatti, questa è una settimana chiave per l’arrivo dell’ex Napoli e Palermo alla Roma, che ad oggi costituisce l’offerta principale presente sul tavolo di Cavani. Si tratta di una proposta molto importante anche a livello economico, con un contratto di 3 stagioni.