Cavani ha parlato del suo futuro e della situazione di Neymar, finito al centro delle voci di mercato: ''Come dico sempre voglio solo giocare a calcio. In passato non davo importanza alle voci sul futuro, tutto ciò che mi interessava era essere in campo. E anche ora non penso al futuro. Neymar? So che è un momento duro, è un giocatore di grande carisma e gli auguro il meglio. Voglio dirgli di lasciarsi alle spalle quello che è successo e guardare avanti''.