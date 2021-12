Suonano forti le sirene del Barcellona per Edinson Cavani . Secondo The Times il matrimonio tra il giocatore e il Manchester United terminerà a fine stagione: il contratto del centravanti scadrà a giugno e con ogni probabilità nessuno avrà interesse a proseguire il rapporto. Lo stesso Cavani ha chiesto al suo agente di fare il possibile per portarlo in Blaugrana, a coronamento di una grande carriera passata nei maggiori campionati europei.