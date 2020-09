Nel mazzo di carte a disposizione della Juventus alla ricerca di un nuovo centravanti sembra poter sparire quella di Edinson Cavani.



Il 33enne attaccante uruguaiano, svincolatosi dal PSG, dopo non essere riuscito a trovare l'accordo con il Benfica a causa delle altissime pretese economiche (almeno 10 milioni di euro di stipendio netto all'anno), potrebbe salutare definitivamente l'Europa per terminare la propria carriera negli Usa, dove l'ingaggio super non sarebbe un problema.



A rivelarlo è l'agente Fifa Alessio Sundas che da qualche giorno ha intessuto i primi rapporti con alcuni club del MLS, il campionato professionistico a stelle e strisce: "In questi giorni sto contattando diversi club del torneo americano seriamente intenzionati a garantirsi le prestazioni del fuoriclasse uruguaiano. La trattativa è soltanto all'inizio ma le percentuali di condurla a buon fine sono davvero molte".



Un'operazione per certi versi molto simile a quella che meno di un mese fa ha portato un'altra conoscenza juventina come Blaise Matuidi ad accettare il trasferimento all'Inter Miami. In America Cavani non solo vedrebbe soddisfatte le proprie richieste economiche ma diverrebbe di fatto la stella di un intero movimento.