Edinson Cavani, nuovo attaccante del Valencia, è tornato sull'ultima sessione di mercato, durante la quale era stato accostato al Boca Juniors: "Ho saputo che c'era gente che aspettava il mio arrivo. Me lo hanno detto i miei amici ma tutto è stato creato in modo scorretto, dicendo cose non vere. Con Riquelme sono stato chiaro, abbiamo sempre parlato e sapevamo com'era la situazione. Ero attratto dal progetto, senza dubbio, ma ho dato la priorità all'Europa e in particolare alla Spagna, perché voglio prepararmi al meglio per il Mondiale. Ho ringraziato molto Román, non si sa mai cosa accadrà in futuro".