Fino a ieri il destino di Edinson Cavani sembrava molto più vicino alla Bombonera che ad Old Trafford, ma il Manchester United non si è ancora arreso all’idea di vederlo partire per Buenos Aires e sta cercando di convincerlo a rinnovare per un altro anno. Lo ha rivelato lo stesso allenatore Solskjaer durante la conferenza stampa della vigilia dei quarti di finale di FA Cup contro il Leicester.



“Vogliamo una squadra competitiva ed abbiamo bisogno di qualcuno là davanti che segni dei gol per noi. Quindi ci stiamo pensando, stiamo parlando con Eddy [Cavani].” – sono le parole del tecnico norvegese riportate dal Sun.



Ora tocca al matador decidere se restare un altro anno a giocare a livelli altissimi in Europa o realizzare da subito il suo sogno di giocare al Boca Juniors e provare a trascinare gli xeneizes alla vittoria della tanto agognata Copa Libertadores.