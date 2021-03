Come si legge sul Daily Express, il papà di Edinson Cavani parla della volontà dell'attaccante uruguaiano di lasciare il Manchester United e la Premier League. Dopo sette stagioni al Paris Saint Germain e una, abbastanza deludente a livello personale fino a qui (con 22 presenze e 7 gol) con il Manchester United, per il Matador (ex Palermo e Napoli) si riavvicina un ritorno in Italia?