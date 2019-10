L'impressione è che il nome di Edison Cavani sarà uno dei tormentoni che ci porteremo dietro a lungo, se non da gennaio sicuramente per la prossima estate. Ad oggi il club più avanti nella corsa all'attaccante del PSG sembra essere l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che punterebbe forte sull'uruguayano. Dal canto suo il Matador ha l'ambizione di poter giocare ancora ad altissimi livelli in Europa. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo però, ci sarebbe anche un'ipotesi MLS per l'ex Napoli. Per il classe '87 si è fatto sotto David Beckham, proprietario dell' Inter Miami FC.