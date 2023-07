Edinson Cavani lascerà l'Europa, ma non per l'Arabia Saudita: tornerà in Sudamerica. L'ex attaccante di Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia ha dichiarato a Radio Pasion Futbol Sudamericano di sognare il Boca Juniors: "Parlo spesso con Riquelme. Come tutti, anche lui sa che il mio sogno è giocare nella Bombonera con la maglia del Boca. Spero di realizzarlo un giorno. Mi piacerebbe disputare la Libertadores o la Copa Sudamericana, anche con il Danubio, il club a cui devo tutto".