Il sogno di mercato del Napoli può diventare presto Blanco. Edinson Cavani, richiesto dai tifosi azzurri ad Aurelio De Laurentiis per contrastare la Juventus di Cristiano Ronaldo, è in lizza per il dopo CR7 in Spagna. L’indiscrezione è stata lanciata da Marca e confermata anche da AS: il Real Madrid sta pensando sul serio al Matador per rinforzare il proprio attacco. I Blancos hanno già speso oltre 120 milioni per assicurarsi giovani di belle speranze come il brasiliano Vinicius Jr, il connazionale Rodrygo, lo spagnolo Odriozola e l'ucraino Lunin, ma per aiutare la piazza a metabolizzare l'addio di Ronaldo serve un nome di grido. In costante crescita le quotazioni di Cavani, che ha superato Robert Lewandowski e Harry Kane per il ruolo di prima punta. Poi ci sarà anche l’assalto per Eden Hazard, altro obiettivo di mercato caldo viste le difficoltà per arrivare a Neymar.



UN GRAN BEL SOGNO - Il Napoli lo sogna, soprattutto i tifosi. "A Parigi per Cavani? Al Matador non si negherebbe mai un appuntamento, sono anni che non lo vedo. Se questo significasse una sua venuta a Napoli sarebbe impossibile. Quando leggo che il PSG lo valuta 55 penso che io gliel'ho venduto io a 63. Non permetterei mai ai francesi di recuperare quei soldi”, ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Paris Saint-Germain valuta molto caro il proprio bomber, autore di 116 gol in 165 di Ligue 1 con la maglia dei parigini. La cifra richiesta per il Matador - sotto contratto fino al 2020 - supera di gran lunga i 60 milioni. Per questo il Napoli al momento può solo sognare il suo ritorno, mentre il Real Madrid è pronto a trattare col PSG.



LE CONDIZIONI - Cavani sotto la Tour Eiffel guadagna 10 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a 2 milioni. La cifra non spaventa il presidente Florentino Perez, pronto a garantirgli anche 12 milioni per vestire la maglia del Real Madrid. Non è un problema neanche la valutazione che il PSG fa di Cavani: in Spagna assicurano che la richiesta iniziale dei francesi sia di circa 100 milioni di euro, niente di irraggiungibile per il club spagnolo. La volontà del giocatore sarà decisiva, ma le condizioni per l’approdo del Matador a Madrid per il dopo Ronaldo ci sono tutte. Il Real ci pensa, Cavani è pronto a lasciare Parigi per provare una nuova avventura a 31 anni. Il Napoli osserva e al momento continua a sognare.



