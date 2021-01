Dopo l'accademia linguistica dell'Uruguay anche(il sindacato calciatori uruguaiano di cui fa parte anche Diego Godin, il difensore ex-Inter e oggi al Cagliari) è sceso in campo in difesa di, squalificato per razzismo dalla, la federcalcio inglese."Edinson Cavani non ha mai commesso un singolo atto che potesse essere interpretato come razzismo.​Ha semplicemente usato un'espressione comune del nostro linguaggio per riferirsi affettuosamente a una persona cara, un caro amico. Pretendere che l'unica forma di interpretazione valida nella vita sia quella che è nelle menti dei dirigenti della federazione calcistica inglese è di per sé un atto veramente discriminatorio, totalmente riprovevole, va contro la cultura uruguaiana...".