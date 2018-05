Dall'Uruguay, dove preparerà il prossimo Mondiale insieme ai suoi compagni di nazionale, l'attaccante del Paris Saint Germain Edinson Cavani ha provato a stoppare nuovamente le voci di mercato che lo danno per partente la prossima estate. La Juve, in caso di addio a Higuain, e il Milan, alla ricerca di un grande centravanti, ci starebbero pensando, ma il Matador pare avere idee diverse: "A Parigi sto bene, ho buoni rapporti con la città, la gente e anche con il club. Ogni anno mi danno per venduto, se ne parla sempre. Ci sono cose che personalmente mi piacerebbe migliorare per il bene del club e della squadra, ma vedremo nella prossima stagione. Ho rinnovato il contratto con la voglia di restare. Ho trascorso cinque anni nel Paris Saint Germain ed è ovvio volere il meglio".