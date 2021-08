- ha dichiarato Cavasin alla Gazzetta dello Sport -. Ero d'accordo, poi la svolta. L'ultima esperienza, finita a marzo del 2018, l'ho avuta a, li stava aiutando a prendere dei calciatori. Pensava che, sentendo Prima Categoria, avrei rifiutato. Ero entrato nell'ottica di un progetto in Serie D con ambizioni. MaMa ho capito che vuol fare qualcosa di importante sul territorio. Qui c'è uno staff tecnico vero, io"Ci sono tanti ragazzi non sardi, ma anche i giovani locali. La squadra è fatta per salire. Poi, sia chiaro, dobbiamo vincere nove derby. Ma abbiamo 500 persone al campo, il tutto esaurito fisso. È una novità assoluta, ma sto bene, la gente è affettuosa, ospitale. I pranzi e le cene sono sostanziosi e io, essendo sempre stato in campo, sono un po' parco. Ma sono solo, non ho legami. Anzi uno sì: otto mesi fa sono diventato nonno di un bambino. Mio figlio, che è tornato a Treviso da Malta, mi ha fatto questo regalo e sto scoprendo qualcosa di meraviglioso".