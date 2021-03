È un giorno triste per il mondo del calcio campano. Si è spento Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese, il vice di Salvatore Campilongo. Lo scorso 1 marzo il club campano è stato colpito da un focolaio che ha visto coinvolti 17 giocatori, 4 componenti dello staff tecnico e 4 dirigenti. Tra questi c'era Vanacore, che ha contratto il Covid-19 e le sue condizioni sono peggiorate. A metà febbraio i primi sintomi, ancora non preoccupanti, poi la positività al virus e la necessità di un ricovero in terapia intensiva a Frattamaggiore il 3 febbraio. Intubato da allora, le condizioni sono peggiorate e dopo tredici giorni, purtroppo, non ce l'ha fatta lasciando la famiglia all'età di 45 anni.



Vanacore in passato ha giocato con le maglie del Benevento e della Juve Stabia tra le tante, per poi entrare nello staff delle giovanili del Napoli come vice di Carnevale nell'Under 17. Infine è stato il vice di Campilongo alla Cavese.. La società ha ricevuto la notizia del decesso nel primo pomeriggio ed ha sospeso gli allenamenti di tutte le categorie. Questo il ricordo da parte della Cavese:



"La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile".