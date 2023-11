Santi Cazorla ha fatto una scelta di cuore per tornare a giocare nel Real Oviedo, la squadra in cui è cresciuto e in cui ora guadagna il minimo sindacale per un calciatore professionista in Spagna (93mila euro): come rivela Sport, il centrocampista ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita e la possibilità di unirsi al Barcellona assistente di Xavi, ma ha rifiutato per tornare a casa. Inoltre, Cazorla ha rifiutato la proposta del Real Oviedo di incassare il 10% sui ricavi derivanti dalla vendita delle magliette: il giocatore ha chiesto che quei proventi venissero investiti nel settore giovanile.