Lontano dai campi per due anni, vicino al ritiro a causa di un grave infortunio al tendine d'Achille che ha richiesto 9 operazioni e che aveva addirittura fatto pensare all'amputazione di un piede, Santi Cazorla è nuovamente un giocatore di calcio e ha fatto ritorno soprattutto al Villarreal, il club in cui aveva militato dal 2007 al 2011 prima del trasferimento all'Arsenal. Il centrocampista classe '84 è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi del Submarino Amarillo, che lo aveva riaccolto nei mesi scorsi per consentirgli di perfezionare il proprio percorso di recupero.



E il club spagnolo ha scelto il modo più spettacolare, affidandosi alle doti speciali del Mago Yunke, noto prestigiatore iberico, che con uno dei suoi numeri ha fatto apparire Cazorla sul campo dell'Estadio de la Ceramica davanti a 4.500 sostenitori in visibilio. Dopo 2 anni di tormenti, al Villarreal #vuelvelamagia.