Storia particolare quella di. Nell'ultima puntata de Le Iene Cazzaniga ha raccontato la sua esperienza: "Mi mandava delle foto, evidentemente erano dei fotomontaggi. È stata dura, avevo 28 anni e non potevo andare con altre ragazze.. Facevamo l’amore al telefono: le prime volte mi sembrava una novità, poi dopo non avevo neanche più lo stimolo”.- Sarebbe Valeria Satta il vero nome della ragazza, che si è difesa dicendo: "Se io ti chiedo 15 euro e te me li dai, lo chiami rubare?!". Lui invece continua a raccontare: "Mi diceva che era attaccata alle macchine perché stava male, aveva un’infermiera in casa. Io davo dei soldi anche alle sue migliori amiche, le chiamava le 'Winx'".. Niente, la ragazza non ha nessuna intenzione di incontrare il pallavolista che si è presentato davanti al suo appartamento insieme al giornalista de Le Iene, il quale appena arrivati ha esclamato:. Alla fine del servizio, arriva un messaggio di una donna: "Anche mio fratello è stato truffato da Valeria Satta".