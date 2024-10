Cda Inter, Marchetti: "Il Meazza non va per forza salvato"

AFP via Getty Images

Il notaio, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Inter, parla della sua passione nerazzurra ai microfoni dell'edizione milanese de La Repubblica parlando anche del futuro dello stadio Meazza, che oggi ospita il derby d'Italia fra Inter e Juventus: "Il mio primo ricordo? I giorni di attesa delle sfide in Europa da bambino. Mi svegliavo, stendevo sul letto la sciarpa, leggevo le pagine sportive dei giornali di papà. Poi puntualmente perdevamo col Real Madrid"."Una trasferta in Inghilterra. Aston Villa-Inter con mio zio Michele. Anche lui non c’è più, mi manca tantissimo. Mio padre è un interista ansioso, lui era un compagno di stadio esplosivo".

"La semifinale di Champions League col Milan del 2003. Ma due anni fa ci siamo messi in pari"."Spero resti San Siro. E va benissimo condividerlo col Milan. Siamo cugini che vivono da sempre insieme"."Non per forza. Le cose belle possono vivere nella memoria".