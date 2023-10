Secondo quanto riportato da Football Insider l'Arsenal, allenato da Mikel Arteta, sarebbe entrato fortemente nella corsa al 22enne centrocampista del Fluminense André Trindade. Il nome del brasiliano circola, già, da qualche mese in Premier League e il Liverpool lo aveva inserito in cima alla lista, per rinforzare il proprio centrocampo. Al momento però il Liverpool rimane favorito nella trattativa, visto l'anticipato interesse mostrato, anche se il club brasiliano non è intenzionato a fare nessuno sconto.