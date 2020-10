, e quando i calciatori avranno abbracciato definitivamente le idee del loro allenatore e avranno deciso di buttarsi nel fuoco per lui. Perché al momento non si vede proprio nulla di tutto ciò. E un interrogativo sorge spontaneo:- I risultati raccolti dai bianconeri in questa primi miniserie negativa della stagione (tre pari consecutivi in campionato e il ko col Barcellona) sono solo un indicatore di quanto non stia funzionando dal punto di vista tecnico, ma appaiono soprattutto come laAbituati all'organizzazione e alla capacità seconda a pochi della Juventus di saper programmare nel tempo, anche quando si arriva fisiologicamente alla fine di un ciclo, quanto sta accadendo da un po' di tempo a questa parte insegue logiche molto lontane da questi concetti.- Che parte quanto meno col vantaggio, rispetto a chi lo ha preceduto, di essere una scelta precisa di Agnelli e che da questi verrà difeso sempre e comunque. Ma che nei fatti, ossia, è male assortita e avrebbe creato difficoltà a chiunque: un tema che, a dire il vero, si ripropone da qualche anno a questa parte, con una continua sopravvalutazione del lavoro svolto dall'area tecnica. I mali di questa Juve nascono da molto lontano, Pirlo al momento è soltanto la punta dell'iceberg: Agnelli, era questo che volevi?