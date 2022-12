E dunque, tenendo fede a quel garantismo che non deve mancare nelle nostre analisi - nemmeno quando si parla di- aspettiamo prima di giudicarli tutti colpevoli. Alla stessa maniera però, o forse siamo semplicemente troppo ingenui,del club bianconero che ha consentito al presidente dimissionariodi congedarsi da quello che è stato il suo mondo per 12 anni., testimoniato dalla sequenze da record di titoli conquistati,Un management azzerato dalle recenti dimissioni in blocco del precedente CDA e dagli strascichi dellache ha ridato fiato alle richieste della Procura Federale e accelerato una rivoluzione societaria divenuta improcastinabile. E di cui John Elkann - secondo molti il vero ispiratore dell’annientamento della vecchia dirigenza - sarebbe il promotore. E, come se non bastassero le parole del principale accusato,artefice della grande Juve targata papà Umberto e protagonista più rumoroso di Calciopoli.Nella sala in cui si è celebrata l’Assemblea dei soci che ha sancito il commiato di Agnelli jr,Se l’appuntamento di oggi, che offriva agli azionisti rappresentanti pure della minoranza più silenziosa o rumorosa a seconda dei punti di vista, è finito per diventare un enorme spot di quello che la Juve ha fatto nelle ultime tribulate stagioni eIn attesa di comprendere se Agnelli e la sua squadra di lavoro abbiano realmente commesso dei reati sotto il profilo sportivo e contabile - e dunque penale, trattandosi sempre di una società quotata in Borsa, dettaglio non proprio irrilevante -E, se ci dichiariamo garantisti fino all’ultimo e fino a prova contraria ma pretendendo che la giustizia valga davvero per tutti nel calcio italiano, allora anche le accuse ribadite e rilanciate - senza contraddittorio e senza diritto di replica per le parti interessate - in un contesto particolare come l’assemblea degli azionisti di uno dei club più prestigiosi del mondo assumono un significato ed una rilevanza che non possono essere ignorate. Ma che non aiutano certo a ristabilire un clima di equità e serenità e che non fanno nemmeno troppo onore alla ultracentenaria storia della Juve.