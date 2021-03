Il calcio è semplice. E' il titolo del libro e manifesto programmatico di, ribadito con forza e convinzione in occasione della sua partecipazione al "Club" di Sky Sport di domenica sera. Un intervento nel quale, a distanza di quasi due anni dalla sua ultima esperienza su una panchina, il tecnico livornese. A parere di Allegri, chi ha cercato di intraprendere una nuova via, chi ha provato a inseguire un calcio più in linea con le nuove tendenze, ha fallito perché ha provato ad opporsi a una filosofia profondamente radicata nel club bianconero. Finendo per- Il fatto che a Torino si sia ragionato e si sia vinto prettamente in un certo modo, non significa che non si possa cambiare.Oggi tutti sono più preparati e tutti sono più omologati, tanto che i campioni non arrivano più sempre dagli stessi Paesi. La cura di ogni dettaglio e di ogni particolare è diventata praticamente una necessità per provare a ottenere risultati importanti soprattutto ai livelli più alti. Il che non significa automaticamente che esista soltanto una maniera di raggiungere il traguardo, ma- Nessuno ha mai preteso di imporre ad Allegri come giocare o messo in discussione quello - ed è moltissimo - che ha conquistato in carriera. Di meriti ne ha avuti tanti, sia nel suo periodo milanista che nell'esaltante quinquennio alla guida della Juventus - mostrando doti indiscutibili come la gestione di certi campioni o la capacità di leggere le partite.Forse meno vincenti, ma non per questo sbagliati a prescindere. Da due anni a questa parte, per difendere se stesso, anche dagli attacchi interni subiti dalla parte sportiva della Juve, Allegri ha intrapresoSe Sarri e Pirlo hanno fallito, non è perché hanno provato e stanno provando a cambiare la mentalità della Juve, ma perché la Juve non ha fornito loro gli strumenti per portare avanti la rivoluzione. Il calcio è molto meno semplice di quanto voglia farlo apparire Allegri.