In attesa di sapere se i risultati ottenuti dai magistrati di Torino che stanno conducendo l'condurranno a conseguenze sotto il profilo processuale - e con risvolti a livello sportivo nei confronti dei dirigenti sotto accusa e del club -. Le ultime allarmanti notizie sulle precarie condizioni fisiche di, uno dei "colpacci" a parametro zero (insieme a Di Maria) dell'estate scorsa e i rumors sul futuro dine sono la conferma.- che al lordo impattano per circa 11, bonus compresi, sul bilancio bianconero fino all'estate- eper i ripetuti guai al ginocchio èche sul campo non sta ripagando le aspettative. Pogba è fermo ormai dall'amichevole del luglio scorso contro il Chivas Guadalajara e, dopo mesi in cui la gestione sua e della Juve della terapia di recupero ha dato adito a più di qualche dubbio, si scopre ora che nemmeno la rinuncia forzata ai Mondiali in Qatar ha prodotto i benefici desiderati.E che verosimilmente ha invece ha sottratto una parte delle già esigue risorse sul mercato per rinforzare la squadra in maniera diversa.di anni di amministrazione allegra del club, contraddistinta dall'ingaggio di calciatori dagli ingaggi fuori portata - inaugurata da Marotta con Khedira e proseguita nel tempo con i blitz di Paratici per Rabiot e Ramsey - e da plusvalenze necessarie per l'immediato ma terribilmente dannose in prospettiva (Arthur su tutti), possono essere solo quello di un depauperamento non più soltanto della disponibilità di spesa sul mercato per i mesi a venire, ma anche. Nasce anche per queste ragioni la rinuncia a De Ligt e ai, acquistato soltanto un anno fa per circa 70 milioni di euro della Fiorentina eTra incomprensioni di natura tattica che ne hanno depotenziato l'efficacia realizzativa rispetto alle stagioni in viola e il protrarsi di una pubalgia che molto ha limitato negli ultimi mesi il rendimento del centravanti serbo.Non è ancora il tempo dei tribunali ordinari e sportivi, ad oggi sono le scelte di mercato a condannare l'operato del management della Juve.