, come da abitudine. Fa notare cheIl suo recente approdo al Tottenham ha fatto pensare a molti che già a gennaio gli Spurs possano essere grandi protagonisti, a maggior ragione dopo le durissime parole con cui è stato commentato il clamoroso ko in Conference League contro il Mura. Ma l'ex allenatore dell'Inter ha voluto puntualizzare: "Lo chiesi in base agli obiettivi che mi erano stati presentati". Dice complessivamente il vero Conte parlando di sé, ma ci sono un paio di aspetti che andrebbero presi in considerazione con altrettanta attenzione.- Concluso il suo triennio trionfale alla guida della Juventus - in cui il giocatore più pagato risulterà essere Asamoah per 19 milioni di euro - Conte guida per due anni la Nazionale e poi approda, condotto alla conquista della Premier League al primo tentativo. Se la prima estate in blue lo vede "assistere" agli acquisti per quasi 133 milioni di euro die registrerà gli arrivi di calciatori rivelatisi poco utili alla causa - eccezion fatta per Rudiger - ma pagati comunque molto.- La storia all'è cosa nota e rappresenta forse l'unica occasione nella qualeha avuto effettivamente la possibilità di avere un grande potere decisionale sulle strategie di mercato, ottenendo calciatori di caratura internazionale come, con quest'ultimo che ha peralto dovuto faticare non poco per imporsi da titolare e superare le convinzioni del proprio allenatore. Un grande nel suo ruolo, senza alcun dubbio - i risultati conquistati sono lì a testimoniarlo - ma cheI grandi allenatori reclamano spesso e volentieri i grandi calciatori, non c'è nulla di sbagliato nell'ammetterlo e riconoscerlo. A patto che valga per tutti...