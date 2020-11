, nessuno ti regala niente nel calcio. So che vengono riposte tante speranze perché ci sono io e lo accetto". Parole rilasciate danell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, per rivendicare il lavoro svolto nei suoi primi 17 mesi di Inter e per suonare la carica in vista della ripresa di una stagione che per il momento ha regalato più contraddizioni che certezze.. Sul mercato e dal punto di vista tattico., valorizzando più il gruppo che le individualità. Creare dei blocchi compatti e impermeabili alle pressioni esterne per portare a casa risultati in certi casi al di sopra delle aspettative.E' così che l'idillio con lo spogliatoio del Chelsea è durato appena un anno e oggi Eriksen, l'uomo che nelle intenzioni di Marotta e Zhang avrebbe dovuto proiettare l'Inter in una nuova dimensione, è diventato addirittura un fardello. E nel frattempo, a livello internazionale, il piatto continua a piangere nel personale curriculum di Conte.- La verità è che, capace anni fa di costruire a Dortmund l'unica alternativa allo strapotere del Bayern e di fare poi la storia a Liverpool con Champions e Premier League nel giro di due stagioni, fino a pochi mesi fa. Il club nerazzurro ha ritenuto che, in una rosa buona ma non straordinaria, il fuoriclasse potesse essere proprio Conte. Una scommessa intrigante ma rischiosa, che ad oggi ha pagato solo parzialmente: l'Inter è indubbiamente cresciuta rispetto a quella delle ultime stagioni, ma la sensazione è che. Evolversi per diventare ancora più bravo e dimostrare di valere 12 milioni di euro.