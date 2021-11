. Dopo una partita che rischia di complicare oltremodo il cammino dell'Italia campione d'Europa verso la qualificazione ai Mondiali e dopo una prestazione non esente da macchie del diretto interessato., a soli quattro mesi dal punto più alto della sua carriera - ad oggi - con la conquista dell'Europeo da miglior giocatore del torneo e il trasferimento in uno dei club più ricchi e ambiziosi del pianeta come il. L'addio al Milan, al nido nel quale è potuto crescere relativamente al riparo dalle grandi pressioni, appartiene al passato mae le incerte prestazioni in maglia azzurra del post-Europeo ci hanno riconsegnato un ragazzo uscito sballottato da un'estate vissuta a mille all'ora ma probabilmente senza la necessaria consapevolezza delle conseguenze. Un lancio nel vuoto senza il paracadute.. Un periodo di sofferenza che non intacca in alcun modo il giudizio assoluto sulla caratura del portiere di Castellammare di Stabia ma che suscita degli interrogativi sulla sua gestione anche sotto l'aspetto mediatico.Peccato che Keylor Navas goda tuttora di una stima e di una considerazionale professionale ed umana all'interno dello spogliatoio che hanno creato equilibri che sarebbe deleterio andare ad intaccare con frasi ad orologeria come quelle recenti diPer il suo bene e di quello dell'Italia, rivogliamo il "vecchio" e spensierato Gigio.