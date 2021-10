: talenti straordinari espressi e valorizzati dal campionato italiano e destinati tuttavia a prendersi palcoscenici oggi più prestigiosi all'estero. L'ex portiere del Milan ha già colto questa opportunità, trasferendosi al Paris Saint-Germain nel corso dell'estate, mentre per il centravanti della Fiorentina i club di Premier League e Liga si sono mossi da tempo e hanno deciso di lanciare la sfida alla Juventus. Donnarumma e Vlahovic non sono però soltantoe quasi "costretti" a prendersi altrove la ribalta che meritano; sono divenuti praticamente negli stessi giorni anche argomento di forte dibattito per lache, per realizzare il loro legittimo desiderio di monetizzare al meglio il valore dei propri assistiti,, ribaltando completamente la logica della relazione tra datore di lavoro - il calciatore - e dipendente, ossia la persona pagata profumatamente per curarne gli interessi economici e di carriera.Il portiere della Nazionale ha professato a parole il suo fortissimo legame per i colori rossoneri e di aver dato tutto fino all'ultimo giorno (e ci mancherebbe altro!), ma, consentendogli di percepire la ricca commissione messa sul piatto dal PSG, a discapito della sua ex società, che dalla cessione del suo cartellino non ha ottenuto un euro.- Uno scenario che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso riuscirà verosimilmente a scongiurare con, considerando che il contratto del centravanti scade nel 2023 e che il club viola pare avere tutta l'intenzione di trovare una soluzione definitiva tra gennaio e il prossimo giugno. La proposta di rinnovo di contratto con un ingaggio di 4 milioni di euro più bonus non è risultata sufficiente per convincerlo a proseguire a Firenze il suo percorso di crescita ma,Tra cui evidentemente l'attaccante classe 2000, senza specificare un prezzo minimo per la cessione e indicando invece ricche commissioni come merce di scambio (per non parlare dei risarcimenti previsti in caso di mancata accettazione delle offerte portate da Ramadani).- Sono situazioni che oggettivamente inquietano e danno da pensare a come,Per evitare il danno patrimoniale di una partenza a parametro zero degli asset tecnici di maggior valore. Col beneplacito di giocatori, ormai anche quelli più giovani, disposti a mettere le loro carriere completamente nelle mani dei loro "angeli custodi" e disposti ad affrontare senza troppi problemi le rivolte di piazza.