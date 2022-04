, incappato ieri sera - nel Classique contro l’Olympique Marsiglia - nell’di un’annata molto al di sotto delle aspettative. Un’annata iniziata da subito in salita per le enormi pressioni che avevano accompagnato il suo sbarco alla Tour Eiffel, dopo aver salutato il Milan da parametro zero e aver conquistato l’Europeo con l’Italia da miglior calciatore del torneo. E caratterizzata da uno scomodissimo dualismo con uno dei totem dello spogliatoio come Keylor Navas, protetto dell’anima sudamericana dello spogliatoio. Una rivalità che ha inciso indiscutibilmente sulla serenità del portiere italiano, che- Da quel momento in avanti, il portiere italiano è andato incontro ad una serie continua di errori e di interventi goffi, che sono costati più gol che punti in classifica ma chePrima isul ritorno in Italia sponda Juventus, poi quelli recentissimitra i grandi colpi di mercato per rinforzare la squadra. Dimenticando che nel frattempo Maldini e Massara hanno consegnato a Pioli un portiere che si sta dimostrando più che all'altezza della situazione e in questo preciso momento storico indiscutibilmente superiore a Donnarumma. Per rendimento, completezza di repertorio e personalità. Volendo essere molto maliziosi, verrebbe da pensare che il grido di dolore e la richiesta d'aiuto non siano del tutto disinteressati.- Nei mesi passati, l'ex numero uno del Milan e il suo entourage hanno fatto una scelta precisa, legittima e studiata nei minimi dettagli, di andare via a parametro zero per incassare una commissione più alta, e nella convinzione tecnica che per salire ulteriormente di livello il ragazzo avesse bisogno di fare un salto di qualità.Nessuno dubita del talento e dello smisurato potenziale di Donnarumma e della sua capacità di consolidarsi, presto o tardi, come uno dei migliori del mondo nel suo ruolo; qualche perplessità in più la suscita invece la sua capacità di resistere a certe inevitabili pressioni e all'abilità del suo entourage di portarlo oltre gli incidenti di percorso. Affrontando i problemi e non cercando rifugio sempre nella strada più comoda.