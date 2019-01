. La conferma di Gattuso sulla panchina rossonera dopo mesi di speculazione pongono un freno ai tanti, troppi, spifferi che hanno contraddistinto la prima metà di stagione dei rossoneri, contribuendo a generare quel clima di instabilità e insicurezza dietro il dicembre nero che è costato la qualificazione ai sedicesimi di Eurppa League e messo a repentaglio la corsa per la zona Champions. Ma- Tutto nasce da un modo alternativo proposto dalla nuova proprietà statunitense di gestire la comunicazione, molto meno aperta e "disponibilie" nei confronti di mezzi di informazione e tifosi che in passato, col risultato di sollevare interrogativi su quali siano le reali gerarchie all'interno del club di via Aldo Rossi.sono le figure di garanzie poste da Elliott per restituire all'interno e all'esterno della società quel senso di appartenenza che si era perso nelle ultime deludenti stagioni ma,. Una circostanza coincisa con il progressivo avvicinamento e poi l'ingresso ufficiale nei quadri dirigenziali di Ivan- L'uomo forte rappresentativo di Elliott, il top manager strappato all'Arsenal a suon di milioni per far ripartire un nobile club, sparito dalle cartine geografiche d'Europa. Dal giorno dei suo insediamento, al di là delle dichiarazioni di prammatica al canale tematico rossonero,, uno degli spartiacque necessari per rendere concreto il sogno del Milan di tornare in Champions League. Le sanzioni imposte dalla Uefa in tema di Fair Play Finanziario, in particolare la necessità di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'estate del 2021 rappresentano paletti difficili da aggirare e per questo molto limitanti quando di tratta di investire ingenti somme di denaro per migliorare la squadra.- Mentre procede parallelamente il ricorso al Tas di Losanna per ribaltare questo verdetto, per bocca di Leonardo si è appreso che non bisognerà aspettarsi grandi colpi e che non sarà possibile regalare altri acquisti alla Paquetà (costato 35 milioni più bonus), una mossa che ha irritato e non poco la massima organizzazione calcistica europea. Ma un mercato sulla falsariga di quello estivo sarebbe sufficiente a colmare il gap tecnico con la Roma e a risultare determinante nei confronti delle altre pretendenti per il quarto posto?Il periodo di apprendistato in un mondo e in un calcio particolari come quello nostrano non può certo definirsi concluso dopo soli 6 mesi, ma il popolo rossonero necessita di certezze per guardare con ben riposto ottimismo al futuro dopo troppi anni al buio. La fiducia ribadita a parole a Gattuso da sola non può bastare.