alla guida della Roma, l'imprenditore statunitenseLa recentissima eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter ha rappresentato: ancora in corsa per il vero obiettivo dichiarato, quel quarto posto che dista appena 6 punti,che ha contraddistinto i suoi anni migliori. Un'epoca che oggi appare incredibilmente distante e sfocata, che nemmeno le urla che avrebbero fatto tremare i muri dello spogliatoio di San Siro mercoledì sera hanno riportato d'attualità.dall'inizio della stagione, in linea col suo personaggio:Sul secondo fronte è una tattica che ha certamente pagato, visto che la proprietà giallorossa si è impegnata con acquisti e/o promesse per una cifra non lontana dai 100 milioni di euro, mentre nella gestione quotidiana del rapporto coi giocatori qualche crepe inizia ad emergere., per assecondare la sua richiesta di guidare un instant team.l'ingaggio triennale da 7 milioni di euro netti a stagione ha sin qui ripagato almeno parte delle aspettative?e ha ritenuto che il solo arrivo di un allenatore dal curriculum più importante e dalla personalità debordante potesse colmare almeno parzialmente l'enorme distanza dalle big del campionato, soprattutto in termini di programmazione. Rallentata da una rosa extralarge e con tanti calciatori che, con un trattamento pari a quello riservato alle seconde linee che nelle sue gerarchie sono stati individuati come poco utili alla causa e poco meritevoli di maggiore spazio sul terreno di gioco.: non sarà semplice in estate conseguire tutti gli obiettivi che l'uomo di Setubal si è messo in testa e a quel punto cosa può succedere?