in quello che doveva essere, soprattutto per la squadra di Gattuso, un. "C'è un problema, sbagliamo tutti i big match e la responsabilità è soprattutto mia", ha dichiarato il tecnico al termine della sconfitta contro Ibra e compagni. Che ha deciso di assumersi in prima persona la colpa di non riuscire a trasferire la giusta mentalità ai propri calciatori. In parte esagerando, in parte nascondendo i veri problemi che si celano dietro certe debacle.- Se si eccettua il cammino nella Coppa Italia della passata stagione - Lazio, Inter e Juve le big battute per arrivare al trofeo -in positivo per tenere vivo fino all'ultimo l'obiettivo quarto posto. I ko in campionato contro Inter, Lazio, Atalanta e il pari interno col Milan non sono stati sufficientemente leniti dalle vittorie contro Juve e Roma, considerati i rimpianti per i punti lasciati per strada contro Parma, Fiorentina e Lecce. E anche quest'anno il trend non pare essere cambiato, come raccontano le battute d'arresto contro Sassuolo e l'AZ Alkmaar (Europa League) che vanno ad aggiungersi alla sconfitta col Milan e all'opaca prestazione contro il Rijeka in coppa. In particolare,adottato da inizio campionato dal tecnico. Il nuovo 4-2-3-1 varato per esaltare le doti del nuovo attaccante Osimhen, senza rinunciare all'estro di Insigne, Lozano e Mertens, funziona fintanto che la squadra va a mille e tutti corrono a riconquistare il pallone e risulta più efficace contro avversari, come l'Atalanta, che concedono parecchio campo. Meno con formazioni più ordinate e organizzate come il Milan di ieri, contro il quale peraltro non era a disposizione nemmeno Osimhen.e che ha fatto sparire dai radar Lobotka e Demme, per il quale sono stati investiti 32 milioni di euro poco meno di un anno fa.Questo Napoli non è dunque da scudetto? Ad oggi la risposta è no. Serve un salto di qualità generale, che coinvolge anche l'allenatore.