La speranza di molti è che finisca presto. Per chi, dopo mesi di estenuanti battaglie, vede il traguardo più che mai a portata di mano e pregusta i legittimi festeggiamenti; per chi, dopo un'annata piena di problemi e delusioni, non vede l'ora di archiviare tutto e pianificare la stagione che verrà.per l'emergenza pandemica dalla quale stiamo cercando di uscire,- dal caos tamponi della Lazio alla controversa e mutevole gestione dei rinvii di alcune partite - della quale avremmo fatto volontariamente a meno. E per non farci mancare nulla, ecco che- Torino-Milan 0-7, Napoli-Udinese 5-1 per restare all'ultimo turno o Parma-Atalanta 2-5 di quello precedente - per non parlare del pareggio senza tiri in porta tra Cagliari e Fiorentina - sono esempi lampanti di come sia complicato sradicare una certa cultura e una certa mentalità che in Italia hanno trovato nel tempo parecchio terreno fertile. Rappresentando anche un freno all'esportabilità del prodotto calcio italiano per mancanza di interesse e spettacolarità. E' in questo quadro che- Premesso che l'assenza di competizione per la conquista dello scudetto è un problema reale (e che riguarda gran parte dei principali tornei europei),Il problema dello scarso interesse suscitato da buona parte delle gare del campionato italiano è ascrivibile principalmente al fatto che spesso troppo ampio sia il divario tra le prime 4 della classe e tutte le altre e che, ad eccezione della lotta per i piazzamenti Champions League e per evitare la retrocessione,Quelle che, per eccesso di tranquillità, finiscono per rendere i finali del nostro campionato più scontati e meno attraenti.