, non c'è niente di male nel riconoscerlo ed evidenziarlo., capace di neutralizzarne ogni mossa già due volte nel corso della stagione. Modificando, probabilmente persino stravolgendo eccessivamente un piano partita che alla fine dei 90 minuti non ha pagato e ha consegnato al Chelsea il titolo di campione d'Europa. L'appuntamento trae quella Champions League che manca ormai da 10 anni è nuovamente rimandato, ma quanto si fa presto nel mondo schizofrenico del pallone a bollare uno sconfitto come un fallito...- In Inghilterra è da sempre argomento di dibattito la formazione che il tecnico catalano schiera di partita in partita, soprattutto in occasione delle rare sconfitte del suo Manchester City, che in Europa hanno sempre avuto un'eco maggiore in considerazione del curriculum di Guardiola e degli ingenti investimenti sul mercato operati dagli emiri. Ee stravolgendo la filosofia calcistica di qualsiasi ambiente e Paese nel quale hai lavorato,(cosa che puntualmente avviene, chiedete anche a Tuchel per informazioni),Che, per la cronaca, è stato mandato in soffitta da anni, ma chi prova godimento a dare addosso allo sconfitto sempre e comunque mica se ne accorge...- E' indubbio che- solo per la terza volta in stagione -(esperimento operato più e più volte da Guardiola nella sua esperienza inglese). Così come quella di rispolverare uno Sterling che in Champions League non partiva titolare dall'ottavo di finale contro il Borussia Monchengladbach. Guardiola le ha motivate, lasciando intendere comeSimeone e Zidane avevano già pagato lo scotto nel corso di questa Champions League, prima ancora di Pep. Che ha rischiato, che ha azzardato e ha sbagliato. Ma che nel corso della competizione ha anche toccato picchi di calcio come ormai ci ha abituato da diverso tempo a questa parte, trovando il modo di abbinare una fase offensiva di straordinaria qualità ad una fase di non possesso tremendamente efficace. Come conferma l'abbattimento degli oltre 600 minuti di imbattibilità della propria porta precedentemente detenuto dalla Juve.- E' tutto da buttare dunque?I milioni da soli non hanno mai vinto le partite. Per chi ha voglia di andare oltre al risultato, la stagione appena andata in archivio è stata davvero importante: una Premier League letteralmente dominata, l'ennesima Coppa di Lega e un cammino fino all'atto conclusivo della competizione più grande. E' mancata la ciliegina e questo Guardiola lo sa. Ha perso e ci ha messo del suo. Ma la caccia alle streghe lasciamola pure ai mediocri.