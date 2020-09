e un contratto quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione., una storia che non potrà mai definirsi d'amore e non soltanto per come si sta concludendo, con l'imminente trasferimento nella MLS e nell'Inter Miami del Pipita.- L'attaccante argentino, nell'immaginario collettivo e soprattutto. Una competizione che per la Juve si era rivelata stregata prima ancora del suo arrivo e che ha continuato ad esserlo anche dopo il suo discusso "scippo" al Napoli. PerchéSe si escludono i due decisivi contro il Monaco nella semifinale dell'edizione 2016/2017, nelle gare a eliminazione diretta restano soltanto i tre nel doppio ottavo col Tottenham dell'annata successiva.- Troppo pochi per un giocatore chiamato a fare realmente la differenza e capace di farla, e nemmeno sempre con grande continuità, nell'ambito di un campionato italiano che la Juve sapeva dominare anche senza di lui. Problemi caratteriali e un feeling che non è mai scattato tra le parti hanno fatto il resto, complicando anche la sua, un problema che aveva iniziato ad emergere nell', quella di un trasferimento mai digerito al Milan. In quel momentoLa Juve dovrà infatti registrare una pesante minusvalenza a bilancio (circa 18 milioni) e corrispondere pure una buonuscita di 4 milioni a Higuain,. Suarez, Cavani, Dzeko, Morata, Kean e Giroud: tanti nomi, tante idee, ma ad oggi ancora nessuna certezza. E Pirlo rischia di iniziare il prossimo campionato senza un centravanti. Da Juve.