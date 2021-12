Da tempo il calcio non è più dei romantici e tanto meno degli ingenui. Chi pensava davvero che la crisi economica globale generata dalla pandemia potesse condurre ad una gestione più morigerata del grande circo del pallone - e dei suoi interpreti - sarà rimasto ampiamente deluso.Il colpoda parte dei blaugrana o la "favola" dei 100 milioni di euro di cessioni necessarie per il club francese ne rappresentano un'ulteriore conferma.Una società che ha in organico qualcosa come 30 calciatori, di cui 9 solo nel reparto offensivo, e che ad oggi non ha ancora provveduto a piazzare i propri costosi esuberi; una società che a brevissimo rispedirà al mittente un ragazzo di talento come l'austriaco Yusuf Demir, pronto a rientrare al Rapid Vienna semplicemente per non far scattare l'obbligo di riscatto.Una società che, per poter iscrivere Ferran Torres nella lista per il campionato, dovrà prima fargli spazio con qualche taglio. Tutto questo è serio e in linea coi parametri di un supposto Fair Play Finanziario, che tanto a livello nazionale che internazionale non vale assolutamente nulla?, risponderanno gli strenui difensori di un certo modus operandi:Non ha certamente bisogno di soldi da altri la ricchissima proprietà delche, non pago di operazioni fantascientifiche come l'acquisto contemporaneo di Neymar e Mbappé nell'estate 2017 per un totale di 370 milioni di euro o di aver fatto recentemente incetta di superstar a parametro zero ma dagli ingaggi faraonici (Donnarumma, Ramos, Wijnaldum e Messi),- L'organo di controllo che vigila sulle finanze delle società professionistiche Oltralpe, spesso inflessibile con le squadre di medio-basso livello (chiedere per informazioni al piccolo villaggio di Luzenac, che ha pagato con la cancellazione della promozione in Ligue 2 i problemi legati alla messa a norma del suo stadio) ma di manica estremamente larga quando il proprietario dispone di risorse illimitate. Non più tardi di qualche giorno fa,che pareggi le tante spese sostenute negli ultimi tempi; un'imposizione che vale quasi per tutti, perché se il tuo patron appartiene alla famiglia reale qatariota i margini di manovra aumentano.A posto così? Tutto giusto e tutto perfetto? Domande retoriche per chi, come noi, si ritiene romantico e tremendamente ingenuo.