L'Italia e un Paese meraviglioso. E, seppur impoverito e depauperato da una perdita di potenziale a livello economico - ulteriormente aggravata dagli effetti della pandemia -facciano di tutto per far passare in secondo piano gli aspetti positivi, che stanno infierendo colpi potenzialmente letali per il movimento. L'esempio più recente è quello delleuna scelta frettolosa e poco ponderata, come dimostrano le ultime indiscrezioni sul possibile ritorno della capienza al 50% da febbraio.- Abbiamo visto di tutto in occasione del primo week-end di campionato toccato dall'ultimo provvedimento varato in tandem dal Governo e dalla FIGC: società con impianti di piccole e medie dimensioni che hanno risentito ovviamente molto meno sotto l'aspetto del calo degli introiti al botteghino rispetto a quelle più importanti eSe poi nelle curve continua a vigere la legge del Far West, dove fondamentalmente le regole sono fai dai te, la frittata è completa., in virtù anche di un graduale miglioramento dei numeri dei positivi,Perché luoghi al chiuso come teatri, cinema e ristoranti possono serenamente sfruttare il loro pieno potenziale, mentre uno spazio all'aperto come lo stadio, che offre certamente maggiori soluzioni sia a livello di afflusso e deflusso che di distribuzione dei posti da occupare, viene visto come il serbatoio di un nuovo esercito di contagiati?E Lega Serie A e Federcalcio, che si sono seduti al tavolo della trattativa col governo senza provare ad opporre una più strenua resistenza, sono complici di tutto questo.