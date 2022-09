Gravata dai debiti e al centro di indiscrezioni sempre più insistenti sulla possibile vendita del club, l'Inter si appresta ad affrontare il caso Skriniar. Nelle prossime settimane andrà in scena l'incontro da dentro o fuori col centrale slovacco per capire se esistano margini per prolungare il contratto in scadenza la prossima estate o se la dirigenza nerazzurra dovrà rassegnarsi all'idea di cederlo a gennaio per limitare i danni. Una vicenda sempre più prossima al punto di rottura, gestita in maniera tutt'altro che impeccabile...