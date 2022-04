ed abbiamo perso anche lo sfortunato Eriksen".ha voluto ribadire una posizione che in casaè nota da tempo e che torna, inevitabilmente, d'attualità nei momenti più delicati:- rispetto a quella passata -, capace in appena due stagioni di trasformare un gruppo di calciatori in cerca di identità in una squadra in grado di centrare la qualificazione ad una finale europea e poi a conquistare un titolo nazionale che mancava dal lontano 2010. Creando una mentalità e una tenuta psicologica che oggi non sono più così riconoscibili.- "", ha aggiunto l'amministratore delegato nerazzurro. Dopo aver altesì evidenziato l'importanza dei traguardi già conseguiti dall'allenatore piacentino, che in bacheca ha messo già una Supercoppa, che tra circa due settimane si giocherà la finale di Coppa Italia e che in Champions League ha saputo conferire un'idea di calcio più offensiva e moderna, arrendendosi soltanto ad un fortissimo Liverpool negli ottavi di finale dopo due prestazioni assolutamente onorevoli. MaPressioni che una guida sicura è in grado di allentare, evitando al proprio gruppo di lavoro di sbandare quando non dovrebbe.quando si trattava di piazzare il colpo del ko nei confronti degli avversari. Se il deficit di killer instinct mostrato in zona gol è un fatto imputabile soltanto ai calciatori,Niente è perduto, perché questo campionato ci ha dimostrato a più riprese che la capolista perfetta non esista e che il Milan sia più volte incappato nell'incidente di percorso nel momento meno adatto. Ma che la differenza più grande tra questa e l'Inter dello scorso stia nel suo leader "spirituale" inizia ad essere più di un sospetto.