Comunque andrà a finire questo campionato,Dalle vicende legate alla famigerata partita contro la Juventus dello scorso 4 ottobre, alle recenti sfide della formazione di Rino Gattuso contro Empoli e Fiorentina, l'autorità sanitaria responsabile della salute dei giocatori del NapoliE che ha generato e sta generando più di qualche interrogativo da parte di appassionati e addetti ai lavori.Ruota tutta attorno a queste due parole il sentimento di incertezza alimentato dal comportamento della ASL di Napoli:e pochi giorni dopo un match contro il Genoa - che registrava al suo interno l'insorgere di un focolaio che avrebbe portato fino a 18 contagiati nel gruppo squadra -o. In nome di un bene supremo, quella della salute pubblica, riconosciuto anche dal pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni. Questione chiusa? Non proprio...Mercoledì scorso, a poche ore dal match di Coppa Italia con l'Empoli,in cui si trovavano a Napoli per non aver completato i 10 giorni di isolamento prescritti dalla normativa anti-Covid,e ritenendo dunque di poter garantire le condizioni di sicurezza necessarie per la regolare disputa della partita. Un eccesso di zelo quello della Asl? Può darsi, ma nello spazio di pochi giorni lo scenario presenterà sfaccettature ancora differenti.- A Napoli arriva la Fiorentina e alla vigilia il club di Aurelio De Laurentiis riscontra. Un caso molto simile a quello di ottobre, verrebbe da pensare. E invece no...qualche ora dopo. In questo frangente,, inconsapevoli del fatto che uno dei componenti del gruppo avesse il virus in corpo. E quindi? E quindi si conferma come il protocollo sottoscritto da FIGC e Ministero della Salute presentasse degli elementi di incertezza nei quali l'Asl di Napoli si è inserita, giocando un ruolo più importante di quanto ci si potesse immaginare.