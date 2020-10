. E' questa la notizia della settimana sul fronte calcistico, vivacizzata dalla polemica furibonda che sta infuriando tra, istituzioni sportive e quelle politico-sanitarie dopo la mancata disputa del big match dell'ultimo turno di Serie A. E certificata dallaa causa dei 5 casi di positività al Covid riscontrati nella delegazione azzurra.- Chi pensava che il pasticcio di Juve-Napoli potesse essere un unicum tipicamente italiano, frutto della sottoscrizione di un protocollo mal scritto e forse non adeguato alla realtà di un Paese con contagi in continua risalita, sarà rimasto sorpreso da quanto è avvenuto in Islanda. Perché si tratterà pure di qualificazioni all'Europeo Under 21, ma(con 13 giocatori disponibili si dovrebbe scendere in campo)Un nuovo scenario che sposta soprattutto l'attenzione su un aspetto sin troppo sottovalutato:, con i contagi da Covid in costante risalità in tutto il mondo?- Dopo mesi di sacrifici e salti mortali per portare a termine la stagione scorsa e per dare il via a quella appena partita,Se giustamente in tanti stanno ponendo l'attenzione sulla necessità di far rispettare i protocolli sanitari in maniera molto più ferrea di quanto non sia avvenuto ultimamente, che senso può avere organizzare inutili amichevoli o far svolgere una competizione di cui nessuno sentiva la mancanza come la Nations League? Misteri della fede e del protocollo.