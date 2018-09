e continua a restare in un mediocre anonimato. Il conteggio rischia a breve di dover essere aggiornato, perché mai come in questo momento la posizione dell'attuale tecnico va monitorata e le prossime partite con Sassuolo, Olympiacos (Europa League) e Chievo emetteranno un responso. Sulle ambizioni della squadra, gia a -6 dalla zona Champions League (ma con una partita in meno), e sul futuro di- Per buona parte della critica, soprattutto quella forcaiola dei social network, l'unico responsabile di un avvio così difficoltoso è l'allenatore.. A molti sfugge che la rosa del Milan è pressoché identica, o quasi, a quella che lo scorso anno chiuse al sesto posto.. Frenato dai soliti problemi fisici l'ex atalantino, assolutamente inconsistenti gli altri, a conferma di come Gattuso non sia un folle a relegarli spesso e volentieri in panchina e a concedergli un minutaggio limitato.- E qui arriviamo al nocciolo della questione., che Montella nella passata stagione faticò a plasmare e che Gattuso seppe in parte trasformare, aggiungendole grinta e organizzazione difensiva. Quest'anno non ci sono più nemmeno questi ingredienti, il Milan si fa sempre rimontare e da 16 partite consecutive incassa regolarmente gol., per una campagna acquisti troppo "abbondante" e di qualità discutibile,. E' vero, i margini di manovra erano più ridotti a causa del Fair Play Finanziario e del passivo ereditato dalla precedente gestione. Acquistare dalla Juve Caldara e Higuain per liberarsi di un "peso" come Bonucci resta un'operazione importante. Ma che dire degli altri arrivi?. A errori del passato, con(che sia 4-3-3, 4-2-3-1 o 3-5-2, la musica non cambia), se ne sono aggiunti altri. Soltanto quando il Milan tornerà a costruire il proprio organico con un criterio e a comprare giocatori oggettivamente forti, si potrà puntare a traguardi realmente ambiziosi. Altro che Gattuso...