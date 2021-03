. Il problema muscolare accusato dal calciatore croato nel match dello scorso 18 febbraio contro la Stella Rossa si è rivelato più serio del previsto, circostanza prevedibile considerata la lunga inattività dell’ex Juve (che aveva disputato circa un anno fa l’ultima partita ufficiale con l’Al-Duhail prima di arrivare in rossonero),. Il processo di maturazione ancora in essere da parte di Leao sta accentuando l’assenza di un centravanti di scorta, un ruolo fondamentale in qualsiasi squadra, a maggior ragione in un Milan ancora in lizza per un posto nella prossima Champions League e con possibilità di fare strada anche in Europa League.- se per non l’ingaggio - per il reparto d’attacco nel mercato di gennaiogiunti a questo punto della stagione. Pioli si è dimostrato bravissimo sino ad oggi a colmare le lacune del suo Milan e a nascondere i presunti limiti di alcune sue individualità rispetto a quelle delle concorrenti per i primi quattro posti, trovando soluzioni tattiche e un modo di compattare il gruppo attorno alle proprie certezze, ma nPer evidenti ragioni legate alla carta d’identità,al momento di individuare un’opzione alternativa.- Tra i vari profili sondati,e l’opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di qualificazione del Milan alla prossima Champions League.e che il suo ritorno in campo, inizialmente programmato per la sfida di stasera contro il Napoli, non avverrà prima di aprile, dopo la sosta per le nazionali che sarà osservato dopo il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Nel mezzo, Mandzukic si perderà anche la gara di ritorno di Europa League contro il Manchester United che, alla luce del pareggio di Old Trafford, mantiene intatte le chance rossonere di puntare al ritorno nell’Europa più nobile anche attraverso il cammino in coppa., con la speranza da parte di Pioli che la scommessa in stile Ibra non solo risulti poco fruttuosa ma addirittura dannosa per le ambizioni rossonere.