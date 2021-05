col vergognoso episodio del confronto obbligato con gli ultras di sabato scorso che ne rappresenta il climax. Mai come in questo momento il portiere classe '99 è stato lontano dai colori rossoneri e dietro a una storia il cui epilogo appare sempre più definitoNon tanto e non soltanto perché hanno consentito a un procuratore abile ed esperto come Mino Raiola di muoversi nel terreno a lui più idoneo mettendogli in mano un potere contrattuale assoluto, mae capace di condizionare, ovviamente in negativo, la volata conclusiva di un'annata che dal punto di vista economico è di straordinaria importanza.Finendo per consegnarsi nelle mani di Raiola e per rassegnarsi all'idea di non poter garantire in maniera certa un futuro all'altezza delle comprensibili ambizioni sportive ed economiche di un giocatore del calibro di Donnarumma., sulla base di non si sa quale diritto acquisito di rappresentare il sentimento di tutti i tifosi rossoneri. Esponendo un ragazzo di 21 anni alla pubblica gogna, manco si stesse macchiando di chissà quale crimine. Non poteva che finire così, eppure non doveva finire così.