, l'uomo più vicino al presidente Andrea Agnelli e uno dei componenti della nuova triade che ha visto Fabio Paratici rilevare in toto le competenze di. Che ha atteso l'ufficialità della sua separazione dal club bianconero per accasarsi prontamente agli acerrimi rivali dell'Inter, per cui ha esultato senza remore in occasione del gol-partita di Icardi con l'Udinese. Probabilmente l'episodio scatenante per innescare la reazione sopra le righe di Nedved e il suo attacco tutt'altro che velato al nuovo amminstratore delegato nerazzurro.- "i", l'ultima uscita dell'ex calciatore ceco, a rincarare la dose rispetto ai concetti espressi sabato scorso prima del derby col Torino e aver verosimilmente il Marotta interista ed esultante.in occasione della serata per il premio "Golden Boy" assegnato dal quotidiano Tuttosport. Se è pacifico che qualsiasi rapporto di lavoro possa concludersi più o meno bene e che le separazioni non devono essere necessariamente consensuali,, quella che, prima di affrontare il suo avversario, lo odia.- Quasi ignorato, messo da parte come uno dei tanti nel discorso con cui il presidente Agnelli annunciava il restyling societario dello scorso ottobre, Marotta è stato più recentemente etichettato da Nedved come "non juventino", come se per lavorare per una società o un'azienda tu debba indossare quella casacca fino all'ultimo dei tuoi giorni.. Oggi si chiama Inter, domani si potrebbe chiamare Milan, Roma o Napoli. Tutto normale, nel mondo dei normali. Non in quello del calcio, dove la prima regola è pararsi le spalle e ingraziarsi i tifosi. Eh già, c'era una volta lo stile Juve.