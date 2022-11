con un pizzico di buona sorte ma anche con la consueta capacità di restare aggrappato mentalmente quando un'altra squadra avrebbe probabilmente mollato il colpo.nel corso dei secondi tempi: un altro segno tangibile della tenacia e della caparbietà dei campioni d'Italia.- Perché le indicibili sofferenze palesate dalla faticosa vittoria in extremis sullo Spezia di sabato sera rappresentanodall'alto di una caratura tecnica superiore. E con uno spartito che inizia pericolosamente a ripetersi: risultato sbloccato con relativa facilità, una serie incredibile di chance dilapidate per chiudere il discorso e un prosieguo del match in totale affanno.per nascondere i limiti di alcune individualità ed annullare soprattutto il gap tecnico con certe concorrenti., vera anima dello spogliatoio e cuore pulsante di una squadra che non può prescindere da lui e da Bennacer,dopo il pari sul campo dell'Atalanta: "Io credo che non ci sentiamo diversi ma". La fame del Milan campione in carica non sembra la stessa di quella che ha portato all'impresa grandiosa della passata stagione e allesubito dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: "Dobbiamo essere ambiziosi,".- Parole pacate nei toni, pronunciate senza dover urlare ma ben udibili a chi ha orecchie per ascoltare.Il travolgente Napoli ammirato sin qui è il perfetto connubio tra un organico estremamente competitivo al netto delle pesanti partenze dei senatori ed una mentalità completamente rinnovata rispetto al recente passato. Una mentalità diametralmente opposta in relazione a quella di cui una parte consistente del Milan sembra essersi impadronito.Eccesso di riconoscenza e superficialità: un mix letale per chiunque, soprattutto se certi allarmi lanciati dall'interno rimangono inascoltati.