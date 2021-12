: se Juventus e una tra Fiorentina e Bologna portassero a casa oggi i tre punti, il gap dalla quarta in classifica - l'Atalanta - sarebbe già di 7 punti. Numeri che raccontano solo in parte l'ampio divario venutosi a creare tra le formazioni di vertice e il gruppone che per salvare l'annata rischiano di doversi accontentare i residui posti che valgono l'Europa.e, esclusi i viola che qualche punto alle grandi hanno dimostrato di poterlo sottrarre,di cui sono protagoniste quattro squadre che incarnano il tentativo del calcio italiano di uscire da decenni di tatticismi e di mentalità conservativaLaddove Fiorentina, Sassuolo, Empoli, Verona, Torino e Bologna sono i portabandiera di una provincia che vuole tornare a ragionare in maniera ambiziosa, a livello di obiettivi e proposta di gioco,una competizione che sposta tantissimo a livello di prestigio ma anche di possibilità di aumentare i propri introiti. Serve redistribuire il "tesoretto" a disposizione delle partecipanti alla Serie A per avere un campionato davvero livellato, assolutamente verso l'alto, e- Il caso Salernitana, con risvolti piuttosto imbarazzanti anche sul fronte della politica del calcio, è solo la punta dell'iceberg:Ilè recentemente precipitato in un pericoloso vortice di crisi,sotto il peso di situazioni economiche al limite del baratro e anche l', un tempo modello di gestione societaria, è finita in un triste anonimato. Giusto, giustissimo, esaltarsi per l'appassionante corsa a quattro per lo scudetto, che speriamo non venga condizionata dalla sequenza continua di infortuni a cui stiamo assistendo, ma è giunto il momento che qualcuno - la Federazione - si muova per salvare e valorizzare tutto il resto.