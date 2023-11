Lo abbiamo scritto su calciomercato.com cheGli ultimi retroscena sull’negli spogliatoi del “Maradona” durante l’intervallo, gli ultimissimi spifferi su un presuntopromesso ai calciatori per cambiare marcia e far scoccare una scintilla che il post-Spalletti non ha ancora prodotto sono tutti segnali piuttosto preoccupanti, tendenti all’inquietante.- Non conforta nemmeno il pensiero che, quanto meno, De Laurentiis abbia riconosciuto di aver commesso un grave errore nel sostituire l’allenatore dello scudetto con uno troppo lontano dalle dinamiche dell’attuale spogliatoio e da un campionato complicato tatticamente come quello italiano. Tanto meno reca sollievo la prospettiva che proprio l’ingresso in scena della massima carica del club sia la soluzione a tutti i mali.Dopo dieci giornate,- obiettivo minimo per garantirsi gli introiti della prossima Champions allargata -(se avesse vinto, il Milan sarebbe scappato a +7 e resta invece a +4, ma attenzione all’Atalanta che spinge dalle retrovie),e potrebbe essere ipotecato già la prossima settimana in caso di successo sull’Union e contemporaneo stop dello Sporting Braga col Real Madrid.Per consolidarsi e consentire di ragionare in certi termini almeno in ambito italiano.e a dirlo e pensarlo apertamente non è solo il presidente del Napoli: è una condizione essenziale per qualunque club italiano, incapace ad oggi di sostenersi se non attraverso questo genere di entrate o il player trading. Qui si ferma tuttavia l’aspetto manageriale, poi subentra il modo di controllare una società di calcio e di salvaguardare alcune dinamiche, che resistono nel tempo anche se il calcio di oggi appare così tanto diverso da quello di una volta.- La delegittimazione di un allenatore o pensare addirittura di sostituirsi a lui sono pratiche che, per esempio, raramente risultano producenti ed efficaci per ottenere l’effetto sperato.Meglio che lo faccia qualcun altro: decidere che sia Garcia o uno al posto suo è il vero snodo di questa stagione.